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У Китаї будують величезний
кондиціонер для економії...

У Китаї будують величезний кондиціонер для економії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 05:07

У Китаї будують величезний кондиціонер для економії...

Пропонуємо до обговорення:
У китайському місті Шеньчжень, що межує з Гонконгом, розпочали будівництво центральної системи охолодження, яка працює як великий кондиціонер.

Дивися повний текст У Китаї будують величезний кондиціонер для економії електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 05:07

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summacut
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