RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Співробітники Мінцифри
першими в Україні почнуть...

Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:43

Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею. України посідають перше місце у світі по швидкій адаптації до електронних активів.

Дивися повний текст Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94985
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:43

На Приват 24?
zenukua1992
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 17.09.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:38

Re: Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть...

Хай навчаються жерти віртуальну їжу
akido
 
Повідомлень: 37
З нами з: 18.02.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва 1, 2
R2 » Вів 17 сер, 2021 01:22
10 484
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 13:42
RomanTik
В Україні введуть податок на необґрунтовані витрати... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 06 сер, 2021 13:30
35 3931
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 09:28
_hunter
«Дія City»: якими будуть податкові умови в Україні...
R2 » Пон 16 сер, 2021 19:28
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 19:28
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96964)
17.08.2021 14:45
Рынок ОВГЗ (2149)
17.08.2021 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.