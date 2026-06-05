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#<1 ... 3346334733483349 Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:04 LEXX написав: airmax78 написав: позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца

Будут ли украинцы подавать на статус "беженца"?

Нужны ли немцам и др. эвропейцам рабочие руки? Будут ли украинцы подавать на статус "беженца"?Нужны ли немцам и др. эвропейцам рабочие руки?

Питання дискусійне. 5 років тому я б відповів однозначно потрібні. Зараз - вже є сумніви. Питання дискусійне. 5 років тому я б відповів однозначно потрібні. Зараз - вже є сумніви. airmax78 Повідомлень: 43106 З нами з: 25.10.12 Подякував: 990 раз. Подякували: 5382 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:01 airmax78 написав: Я звісно про це попереджав ще у 2022му, але не думав що це таки станеться. Проте світ сильно змінився за останні 4 роки.

«Это то, что просит нас сделать Киев». ЕС подтвердил планы лишить временной защиты украинцев мобилизационного возраста



Евросоюз изучает возможность лишения украинцев призывного возраста права на временную защиту, которое позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. Накануне такие меры публично поддержали правительства Австрии, Германии, Польши и Швеции. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», — сказал Бруннер. Окончательное решение еще не принято. Бруннер добавил, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о будущем механизма временной защиты, который сейчас распространяется более чем на 4 млн украинцев и действует до марта 2027 года. Одновременно страны ЕС поддерживают продление самой программы до 2028 года.



Европейские дипломаты рассказали Euronews, что инициатива вывести из-под временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет получила большую поддержку на встрече глав МВД. Из-за военного положения таким лицам запрещено покидать Украину. Исключение составляют инвалиды, признанные негодными к военной службе, отцы троих и более несовершеннолетних детей, а также те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками. По словам дипломатов, в Еврокомиссии считают, новый механизм временной защиты должен учитывать, имели ли заявители законное право на выезд из Украины. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них — призывного возраста (25 лет) и сколько человек прибыли нелегально. Я звісно про це попереджав ще у 2022му, але не думав що це таки станеться. Проте світ сильно змінився за останні 4 роки.«Это то, что просит нас сделать Киев». ЕС подтвердил планы лишить временной защиты украинцев мобилизационного возрастаЕвросоюз изучает возможность лишения украинцев призывного возраста права на временную защиту, которое позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. Накануне такие меры публично поддержали правительства Австрии, Германии, Польши и Швеции. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», — сказал Бруннер. Окончательное решение еще не принято. Бруннер добавил, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о будущем механизма временной защиты, который сейчас распространяется более чем на 4 млн украинцев и действует до марта 2027 года. Одновременно страны ЕС поддерживают продление самой программы до 2028 года.Европейские дипломаты рассказали Euronews, что инициатива вывести из-под временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет получила большую поддержку на встрече глав МВД. Из-за военного положения таким лицам запрещено покидать Украину. Исключение составляют инвалиды, признанные негодными к военной службе, отцы троих и более несовершеннолетних детей, а также те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками. По словам дипломатов, в Еврокомиссии считают, новый механизм временной защиты должен учитывать, имели ли заявители законное право на выезд из Украины. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них — призывного возраста (25 лет) и сколько человек прибыли нелегально.

Ну примут какой-то средний вариант, типа перестанут принимать с 27го года новых 23-60. Врядли тех кто уже 4 года сидит в Европе массово попрут. Ну или сейчас все массово побегут менять ВЗ на что-то нормальное типа номада, или другие рабочие визы. Впринципе еще целый год есть для этого.

Так что звучит грозно, но по факту выхлоп будет около 0. Ну примут какой-то средний вариант, типа перестанут принимать с 27го года новых 23-60. Врядли тех кто уже 4 года сидит в Европе массово попрут. Ну или сейчас все массово побегут менять ВЗ на что-то нормальное типа номада, или другие рабочие визы. Впринципе еще целый год есть для этого.Так что звучит грозно, но по факту выхлоп будет около 0. slonomag Повідомлень: 802 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 215 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:34 LEXX написав: airmax78 написав: позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца

Будут ли украинцы подавать на статус "беженца"?

Нужны ли немцам и др. эвропейцам рабочие руки? Будут ли украинцы подавать на статус "беженца"?Нужны ли немцам и др. эвропейцам рабочие руки?

Говорив в одному готелі з нашою українкою: у цілої родини у Франції саме статус «Біженці».

Я уточнив: не «Тимчасовий захист», а саме «Біженці».

Мають його з 2014 року, на 10 років. Здається з Хмельниччини.

Вже один раз продовжили.

Обидва працюють: пані на рецепції готеля, чоловік водій в авто.

Працюють офіційно. Жінка отримую 1500€.

Скільки чоловік - не питав.

Діти - підлітки, вчаться у школі. Говорив в одному готелі з нашою українкою: у цілої родини у Франції саме статус «Біженці».Я уточнив: не «Тимчасовий захист», а саме «Біженці».Мають його з 2014 року, на 10 років. Здається з Хмельниччини.Вже один раз продовжили.Обидва працюють: пані на рецепції готеля, чоловік водій в авто.Працюють офіційно. Жінка отримую 1500€.Скільки чоловік - не питав.Діти - підлітки, вчаться у школі. akurt

Повідомлень: 12144 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4375 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:02 slonomag есть и такая версия



Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт высказался в поддержку отмены автоматического предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста.



Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt, он заявил в четверг в начале встречи министров внутренних дел ЕС в Люксембурге.



Министры в Люксембурге обсуждают вопрос продления директивы о временной защите для украинцев, но решения по этому вопросу пока не ожидается.



"Мы обсуждаем этот вопрос так: мы хотим продлить действие Директивы о временной защите, но имеем сомнения относительно того, следует ли включать в нее украинцев призывного возраста", – заявил министр.



Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могли бы вместо этого проходить обычную процедуру предоставления убежища. Большинство в ЕС, похоже, поддерживает это. Сейчас беженцы из Украины получают временную защиту в соответствии с директивой о временной защите, не проходя процедуру предоставления убежища.



Это изменение коснется только мужчин, недавно въехавших в ЕС.



Добриндт также назвал увеличение притока мужчин этой возрастной группы одной из причин дискуссии: "Мы заметили, что за последние месяцы также увеличился приток лиц призывного возраста. Это вопрос, который мы должны решить".



Он подчеркнул, что стандартная процедура предоставления убежища, конечно, продолжает применяться ко всем. Однако, в отличие от директивы о временной защите, эта процедура предусматривает индивидуальную оценку.



В настоящее время в Германии находится около миллиона украинцев, въехавших в страну с начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года. LEXX

Повідомлень: 349 З нами з: 11.03.14 Подякував: 8 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:48 Re: Еміграція, заробітчанство LEXX написав: Это изменение коснется только мужчин, недавно въехавших в ЕС. Это изменение коснется только мужчин, недавно въехавших в ЕС.

Ну так вот ключевая строка. Новые/недавно прибывшие. А не те кто с 2022 года сидят. Ну так вот ключевая строка. Новые/недавно прибывшие. А не те кто с 2022 года сидят. slonomag Повідомлень: 802 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 215 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3346334733483349 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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