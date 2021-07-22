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Перевірки ФОП: податківці
контролюють обсяги доходів ЄП

Перевірки ФОП: податківці контролюють обсяги доходів ЄП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:24

Перевірки ФОП: податківці контролюють обсяги доходів ЄП

Пропонуємо до обговорення:
ДПС фіксує непоодинокі випадки перевищення обсягів доходів платниками єдиного податку.

Дивися повний текст Перевірки ФОП: податківці контролюють обсяги доходів ЄП.
R2
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узаконенный рэкет
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:02

Дармоеды редкостные. Эта проверка делается маленким SQL-скриптом в масштабах всей украины и всех подотчётных годов. Уровень сложности - студент трехдневных курсов. Цитую: "Під час перевірок встановлюються непоодинокі випадки, коли платники податків перевищують обсяги доходів, які дозволяють перебувати на спрощеній системі оподаткування"
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:04

Один раз накажут, все остальное время будет не только первичку беречь, но и все прочие документы, по принципу чем больше тем лучше :-)
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:54

  ALEF написав:Эта проверка делается маленким SQL-скриптом в масштабах всей украины и всех подотчётных годов. Уровень сложности - студент трехдневных курсов.

Просто сравнивающий доход с порогом - да. А вот такой, который примет взятку правильного размера за то, чтобы где-то переход порога не заметить, и с этой взятки отдаст правильную долю крышующему скрипту - это уже студенту трёхдневных курсов доверять не стоит.
moveton
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банковская выписка уже не годится им или как?
Angelo77
 
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