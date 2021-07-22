ДПС фіксує непоодинокі випадки перевищення обсягів доходів платниками єдиного податку.
Дивися повний текст Перевірки ФОП: податківці контролюють обсяги доходів ЄП.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:24
Перевірки ФОП: податківці контролюють обсяги доходів ЄП
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Дивися повний текст Перевірки ФОП: податківці контролюють обсяги доходів ЄП.
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:02
Дармоеды редкостные. Эта проверка делается маленким SQL-скриптом в масштабах всей украины и всех подотчётных годов. Уровень сложности - студент трехдневных курсов. Цитую: "Під час перевірок встановлюються непоодинокі випадки, коли платники податків перевищують обсяги доходів, які дозволяють перебувати на спрощеній системі оподаткування"
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:04
Один раз накажут, все остальное время будет не только первичку беречь, но и все прочие документы, по принципу чем больше тем лучше :-)
Додано: Вів 17 сер, 2021 16:54
Просто сравнивающий доход с порогом - да. А вот такой, который примет взятку правильного размера за то, чтобы где-то переход порога не заметить, и с этой взятки отдаст правильную долю крышующему скрипту - это уже студенту трёхдневных курсов доверять не стоит.
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