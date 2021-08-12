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Кличко відреагував на
нові обшуки в Києві

Кличко відреагував на нові обшуки в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:15

Кличко відреагував на нові обшуки в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Київський міський голова заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:15

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unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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