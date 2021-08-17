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В Україні змінили принцип
виплат гарантованих вкладів

В Україні змінили принцип виплат гарантованих вкладів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 19:46

В Україні змінили принцип виплат гарантованих вкладів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні змінили визначення поняття «вклад» і правила розрахунку суми відшкодування коштів вкладників.

Дивися повний текст В Україні змінили принцип виплат гарантованих вкладів.
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