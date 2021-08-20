В Україні змінили визначення поняття «вклад» і правила розрахунку суми відшкодування коштів вкладників.
Дивися повний текст В Україні змінили принцип виплат гарантованих вкладів.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:46
В Україні змінили принцип виплат гарантованих вкладів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінили принцип виплат гарантованих вкладів.
Додано: Сер 18 сер, 2021 09:31
Re: В Україні змінили принцип виплат гарантованих вкладів
Нет
Додано: Суб 21 сер, 2021 15:20
хто має захист.й який вид діяльності банківської системи заіінтересовують- по закону відшкодування збитків.всі борги клієнти відшкодовують повністю.а відшкодовують їм згідно закону.й лише тоді як вони все зроблять для цього що від них вимагають
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