RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні змінили принцип
виплат гарантованих вкладів

В Україні змінили принцип виплат гарантованих вкладів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 19:46

В Україні змінили принцип виплат гарантованих вкладів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні змінили визначення поняття «вклад» і правила розрахунку суми відшкодування коштів вкладників.

Дивися повний текст В Україні змінили принцип виплат гарантованих вкладів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95049
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 19:46

Депозит в банке открытый онлайн это депозитный сертификат?
kravzovandr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 28.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:31

Re: В Україні змінили принцип виплат гарантованих вкладів

kravzovandr написав:Депозит в банке открытый онлайн это депозитный сертификат?
Нет
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29801
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1263 раз.
Подякували: 7215 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:20

хто має захист.й який вид діяльності банківської системи заіінтересовують- по закону відшкодування збитків.всі борги клієнти відшкодовують повністю.а відшкодовують їм згідно закону.й лише тоді як вони все зроблять для цього що від них вимагають
tolja3334
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 17.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МОЗ назвав умови введення «жовтої» зони в Україні
R2 » Суб 21 сер, 2021 15:48
1 33
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 сер, 2021 15:48
tolja3334
В Україні змінять правила вступу у спадщину 1, 2
R2 » П'ят 20 сер, 2021 13:06
13 1519
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 сер, 2021 14:03
Faceless
В Україні темпи розвитку сонячної електроенергетики...
R2 » П'ят 20 сер, 2021 08:12
3 231
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 13:44
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18403)
21.08.2021 16:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.