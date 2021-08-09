При формуванні тарифів на тепло для населення повинна бути врахована фіксована ціна природного газу - 7420 грн/тис. м куб.
Дивися повний текст Названа ціна газу при формуванні тарифів на тепло для населення.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:52
Названа ціна газу при формуванні тарифів на тепло для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названа ціна газу при формуванні тарифів на тепло для населення.
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:51
Ничего там интересного нет, настоящую себестоимость умножают, кто на два, а кто понаглее и на три, и вот вам и тариф
Роста тарифа вообще быть не может, ведь теперешние тарифы высчитывались исходя из стоимости куба в газа 8,60 (с доставкой и ндс). Сейчас 7,42, с ндс но без доставки. Что практически тоже самое, только в профиль.
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