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В Україні з'явиться
державний авіаперевізник

В Україні з'явиться державний авіаперевізник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:45

В Україні з'явиться державний авіаперевізник

Пропонуємо до обговорення:
Він забезпечить українцям доступні і зручні перельоти між регіонами країни.

Дивися повний текст В Україні з'явиться державний авіаперевізник.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:45

Ще одна чорна дира, як "Укрзалізниця"?
taras_ruschak
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