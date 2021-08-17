|
|
В Україні з'явиться державний авіаперевізник
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 сер, 2021 12:45
Пропонуємо до обговорення:
Він забезпечить українцям доступні і зручні перельоти між регіонами країни.
Дивися повний текст В Україні з'явиться державний авіаперевізник
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94998
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 12:45
Ще одна чорна дира, як "Укрзалізниця"?
-
taras_ruschak
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 24.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему