Він забезпечить українцям доступні і зручні перельоти між регіонами країни.
Дивися повний текст В Україні з'явиться державний авіаперевізник.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:45
В Україні з'явиться державний авіаперевізник
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться державний авіаперевізник.
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:54
фраза государственный, конкурентноспособный звучит взаимоисключающе, понимаю хочет запустить летающие запорожцы.С нашими растояниями смысл может есть, но исполнение пугает
Додано: Сер 18 сер, 2021 17:39
получим летающие ланосы и зарплаты директоров в лимон.
может хватит плодить госшараги?
или примера почтальона и витренка мало?
Додано: Сер 18 сер, 2021 19:50
Re: В Україні з'явиться державний авіаперевізник
Давайте государственные речные трамвайчики типа Ракета запустим.. ну там с набсоветом директоратом с миллионными зарплатами конечно не без этого...еще можно государственный гужевой транспорт возродить..
Додано: Чет 19 сер, 2021 07:40
Re: В Україні з'явиться державний авіаперевізник
Нужно срочно выкупить МАУ Бени.
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:17
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