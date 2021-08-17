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В Україні з'явиться
державний авіаперевізник

В Україні з'явиться державний авіаперевізник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:45

В Україні з'явиться державний авіаперевізник

Пропонуємо до обговорення:
Він забезпечить українцям доступні і зручні перельоти між регіонами країни.

Дивися повний текст В Україні з'явиться державний авіаперевізник.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:45

Ще одна чорна дира, як "Укрзалізниця"?
taras_ruschak
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:54

фраза государственный, конкурентноспособный звучит взаимоисключающе, понимаю хочет запустить летающие запорожцы.С нашими растояниями смысл может есть, но исполнение пугает
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:39

получим летающие ланосы и зарплаты директоров в лимон.
может хватит плодить госшараги?
или примера почтальона и витренка мало?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:50

Re: В Україні з'явиться державний авіаперевізник

Давайте государственные речные трамвайчики типа Ракета запустим.. ну там с набсоветом директоратом с миллионными зарплатами конечно не без этого...еще можно государственный гужевой транспорт возродить..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 22:50

За чей счёт банкет?
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 07:40

Re: В Україні з'явиться державний авіаперевізник

Нужно срочно выкупить МАУ Бени.
farm
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:17

  Tabak написав:получим летающие ланосы и зарплаты директоров в лимон.
может хватит плодить госшараги?
или примера почтальона и витренка мало?


Ну так , а где Мустафе и лещю дальше то штаны просиживать. Да и сейчас новых пуштунов подвезут тоже надо трудоустраивать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:37

очередной способ большого крадывныцтва...
Тракторист
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