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В Україні з'явиться
державний авіаперевізник

В Україні з'явиться державний авіаперевізник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:13

Бориспіль разве не державний?
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:19

  petrenko_olvas написав:Бориспіль разве не державний?

Борисполь разві перевозчик?
_hunter
 
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