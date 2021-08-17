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В Україні з'явиться державний авіаперевізник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:13
Бориспіль разве не державний?
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petrenko_olvas
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:19
petrenko_olvas написав:
Бориспіль разве не державний?
Борисполь разві перевозчик?
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