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В Україні планують змінити норми будівництва житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку громад та територій України запропонувало до обговорення зміни в ДБН про житлові будинки.
Дивися повний текст В Україні планують змінити норми будівництва житла
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Додано: Сер 18 сер, 2021 13:07
паркоместа прямо у квартиры еще не делают?
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alik
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