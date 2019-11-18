Економічний розрив між Україною та країнами Європи...

Додано: Сер 18 сер, 2021 21:53

Большая часть населения в Украине действительно безграмотная (не в плане читать/писать). Большинство ни финансово, ни юридически, ни политически не грамотны. Вечно лезут в какие-то пирамиды, несут деньги на депозиты под проценты которые часто даже инфляцию не покрывают, голосуют за популистов и "крепких хозяйственников". Не умеют в технологии. Большинство даже инструкций не читает к бытовой технике. Ибо думают что там всё для дураков написано. В массе украинцы напоминают начинающего специалиста на пути графика отображающего эффект даннинга-крюгера. То что совок 70 лет воспитывал - за 30 лет не "выветрилось". Эти люди не видят разницы между бактерией и вирусом также, как не видят разницы между тем чтобы лечиться лекарствами или БАДами. Это всё наследие совкового образования, которое за 30 лет независимости мало чем изменилось. Они - потомки тех, кто кричали что советикусы самая начитанная нация в мире, а как только совок рэпнул - садились перед телеками заряжать воду в банках. Потому не странно, что более образованные люди бегут из этого гетто. И дело даже не в зарплатах.