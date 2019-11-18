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Економічний розрив між
Україною та країнами Європи...

Економічний розрив між Україною та країнами Європи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:25

Економічний розрив між Україною та країнами Європи...

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України за 30 років незалежності серйозно відстала в розвитку від інших європейських країн за багатьма показниками.

Дивися повний текст Економічний розрив між Україною та країнами Європи збільшився - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:25

Почему украинцы уезжают? Это неверный вопрос. Верный вопрос. - что делает государство, чтобы люди работали в своей стране?
chitatel
 
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ВВП на душу населення України в 1991 році був 6900 дол.

У першій половині 1991 року в окупованій Україні за долари, мабуть, ще можна було "статтю" отримати.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:53

Большая часть населения в Украине действительно безграмотная (не в плане читать/писать). Большинство ни финансово, ни юридически, ни политически не грамотны. Вечно лезут в какие-то пирамиды, несут деньги на депозиты под проценты которые часто даже инфляцию не покрывают, голосуют за популистов и "крепких хозяйственников". Не умеют в технологии. Большинство даже инструкций не читает к бытовой технике. Ибо думают что там всё для дураков написано. В массе украинцы напоминают начинающего специалиста на пути графика отображающего эффект даннинга-крюгера. То что совок 70 лет воспитывал - за 30 лет не "выветрилось". Эти люди не видят разницы между бактерией и вирусом также, как не видят разницы между тем чтобы лечиться лекарствами или БАДами. Это всё наследие совкового образования, которое за 30 лет независимости мало чем изменилось. Они - потомки тех, кто кричали что советикусы самая начитанная нация в мире, а как только совок рэпнул - садились перед телеками заряжать воду в банках. Потому не странно, что более образованные люди бегут из этого гетто. И дело даже не в зарплатах.
zarturags
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 22:01

  zarturags написав:Большая часть населения в Украине действительно безграмотная (не в плане читать/писать). Большинство ни финансово, ни юридически, ни политически не грамотны. Вечно лезут в какие-то пирамиды, несут деньги на депозиты под проценты которые часто даже инфляцию не покрывают, голосуют за популистов и "крепких хозяйственников". Не умеют в технологии. Большинство даже инструкций не читает к бытовой технике. Ибо думают что там всё для дураков написано. В массе украинцы напоминают начинающего специалиста на пути графика отображающего эффект даннинга-крюгера. То что совок 70 лет воспитывал - за 30 лет не "выветрилось". Эти люди не видят разницы между бактерией и вирусом также, как не видят разницы между тем чтобы лечиться лекарствами или БАДами. Это всё наследие совкового образования, которое за 30 лет независимости мало чем изменилось. Они - потомки тех, кто кричали что советикусы самая начитанная нация в мире, а как только совок рэпнул - садились перед телеками заряжать воду в банках. Потому не странно, что более образованные люди бегут из этого гетто. И дело даже не в зарплатах.

Вы думаете, в других странах как-то иначе? Везде так +/-.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 22:52

По факту Украина независима всего семь лет.
В 2014 году средняя ЗП украинцев была 200$ Сегодня - почти 500$.
hilgurt
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:18

Re: Економічний розрив між Україною та країнами Європи...

  Gastarbaiter написав:Вы думаете, в других странах как-то иначе?
А он наверно думает что негры из Гарлема книги Шекспира читают )))
  hilgurt написав:В 2014 году средняя ЗП украинцев была 200$ Сегодня - почти 500$.
дальше продолжайте..цены ... курсы валют и коммуналку сравните тоже 17 и 21 годы... уровень жизни..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 09:16

  Джон написав:
  Gastarbaiter написав:Вы думаете, в других странах как-то иначе?
А он наверно думает что негры из Гарлема книги Шекспира читают )))
  hilgurt написав:В 2014 году средняя ЗП украинцев была 200$ Сегодня - почти 500$.
дальше продолжайте..цены ... курсы валют и коммуналку сравните тоже 17 и 21 годы... уровень жизни..

Каких валют вас интересуют, если считается в долларе? Коммуналка датировалась государством. Уровень жизни однозначно вырос. Крупные города стоят в заторах из не самых дешевых машин, кругом снуют службы доставки, рестораны забиты людьми. В нынешние ковидное время, когда цена перелетов существенно выросла, в аэропортах аншлаг. Наши курорты тоже забиты несмотря на не копеечные цены. Кто работает, а не просиживает штаны тот живет +- норм.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:10

hilgurt

То есть, была средняя чуть более 1600 грн? Вы когда из лесу вышли?
Alexis
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:19

На долгие года всё это. 30 лет - не срок, поверьте.
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