Економічний розрив між Україною та країнами Європи...

ssnet написав:Джон написав:А он наверно думает что негры из Гарлема книги Шекспира читают )))дальше продолжайте..цены ... курсы валют и коммуналку сравните тоже 17 и 21 годы... уровень жизни..
Каких валют вас интересуют, если считается в долларе? Коммуналка датировалась государством. Уровень жизни однозначно вырос. Крупные города стоят в заторах из не самых дешевых машин, кругом снуют службы доставки, рестораны забиты людьми. В нынешние ковидное время, когда цена перелетов существенно выросла, в аэропортах аншлаг. Наши курорты тоже забиты несмотря на не копеечные цены. Кто работает, а не просиживает штаны тот живет +- норм.
Хватит петросянничать, было 52 млн., стало 41 (с очень большой натяжкой). А так конечно, в центре Киева пробки из дорогих авто и забиты все люксовые рестораны.