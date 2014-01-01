Економічний розрив між Україною та країнами Європи...
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Gastarbaiter написав:Вы думаете, в других странах как-то иначе?
А он наверно думает что негры из Гарлема книги Шекспира читают )))
hilgurt написав:В 2014 году средняя ЗП украинцев была 200$ Сегодня - почти 500$.
дальше продолжайте..цены ... курсы валют и коммуналку сравните тоже 17 и 21 годы... уровень жизни..
Каких валют вас интересуют, если считается в долларе? Коммуналка датировалась государством. Уровень жизни однозначно вырос. Крупные города стоят в заторах из не самых дешевых машин, кругом снуют службы доставки, рестораны забиты людьми. В нынешние ковидное время, когда цена перелетов существенно выросла, в аэропортах аншлаг. Наши курорты тоже забиты несмотря на не копеечные цены. Кто работает, а не просиживает штаны тот живет +- норм.
Хватит петросянничать, было 52 млн., стало 41 (с очень большой натяжкой). А так конечно, в центре Киева пробки из дорогих авто и забиты все люксовые рестораны.
hilgurt написав:По факту Украина независима всего семь лет.
Так, Незалежними ми стали тільки після 2014-го. До цього Україну систематично обкрадали росіяни - імпорт російської корупції, газові війни, розпил наших підприємств москальскими олігархами, вивіз природних ресурсів, та людського капіталу до московії...