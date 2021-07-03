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Сезонні ціни на газ для
населення: скільки доведеться...

Сезонні ціни на газ для населення: скільки доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:56

Сезонні ціни на газ для населення: скільки доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
Попри вигідність річного фіксованого тарифного плану українські постачальники підготували й сезонні цінові пропозиції.

Дивися повний текст Сезонні ціни на газ для населення: скільки доведеться платити.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:56

На кой черт ваши дурацкие равномерные оплаты?сделайте нормальный честный человеческий тариф на отопительный сезон в пределах 5 гривен а не воровские жульнический обдиралочный тариф от 8 до 16 гривен.где хоть какие то признаки совести?никак не наворуетесь?
galinahomenko633
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Модератори: Ірина_, Модератор

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