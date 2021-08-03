Корпорація Fozzy Group запускає власний цифровий банк.
Дивися повний текст Власник \"Сільпо\" запускає конкурента monobank.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:45
Власник "Сільпо" запускає конкурента monobank
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власник \"Сільпо\" запускає конкурента monobank.
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:06
Re: Власник
кешбек 1% і 5% на залишок, нащо воно таке треба?
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:13
Re: Власник
не мешало бы выложить условия или текст договора
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