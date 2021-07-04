RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які професії є найбільш
затребуваними в Україні...

Які професії є найбільш затребуваними в Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:15

Які професії є найбільш затребуваними в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
В останні роки перелік найбільш бажаних для українських абітурієнтів спеціальностей залишається сталим.

Дивися повний текст Які професії є найбільш затребуваними в Україні (дослідження).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95021
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:15

https://finance.bigmir.net/career/49612 ... lshe-vsekh
"Средняя зарплата врача в Украине немного ниже средней зарплаты в стране и составляет 17468 грн. При этом средняя компенсация в сфере "Медицина и фармацевтика" составляет всего 14 632 грн"
При том, что образование из самых сложных и дорогих. И это самая желанная сфера? Прям сплошные альтруисты в стране.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sense запропонував першу в Україні картку з нескінченним... 1, 2
R2 » П'ят 13 сер, 2021 21:26
11 824
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 14:43
Alfa_Bank
Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів 1, 2
R2 » Нед 04 лип, 2021 10:31
19 2171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 11:12
Gastarbaiter
В Україні з'явиться державний авіаперевізник 1, 2
R2 » Сер 18 сер, 2021 12:45
10 623
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 10:19
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10182)
19.08.2021 20:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.