В останні роки перелік найбільш бажаних для українських абітурієнтів спеціальностей залишається сталим.
Дивися повний текст Які професії є найбільш затребуваними в Україні (дослідження).
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Додано: Чет 19 сер, 2021 19:15
Які професії є найбільш затребуваними в Україні...
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Дивися повний текст Які професії є найбільш затребуваними в Україні (дослідження).
Додано: Чет 19 сер, 2021 19:15
"Средняя зарплата врача в Украине немного ниже средней зарплаты в стране и составляет 17468 грн. При этом средняя компенсация в сфере "Медицина и фармацевтика" составляет всего 14 632 грн"
При том, что образование из самых сложных и дорогих. И это самая желанная сфера? Прям сплошные альтруисты в стране.
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