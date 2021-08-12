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В «Слузі народу» пояснили,
кого першочергово торкнуться...

В «Слузі народу» пояснили, кого першочергово торкнуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:17

В «Слузі народу» пояснили, кого першочергово торкнуться...

Пропонуємо до обговорення:
Ні українські, ні іноземні великі компанії не повинні мати преференцій або виключень у питаннях сплати податків.

Дивися повний текст В «Слузі народу» пояснили, кого першочергово торкнуться зміни в податковому законодавстві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:18

Правильно, в майбутньому з зарплат мудрого наріду треба вираховувати більше 90% ...
mvi
 
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