RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні темпи розвитку
сонячної електроенергетики...

В Україні темпи розвитку сонячної електроенергетики...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:12

В Україні темпи розвитку сонячної електроенергетики...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у січні-травні 2021 року ввели в експлуатацію 257,4 МВт потужностей сонячних електростанцій, що у 2,5 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Дивися повний текст В Україні темпи розвитку сонячної електроенергетики сповільнилися у 2,5 разу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95028
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:12

Явно достижение Зезидента
sergiykopyl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 08.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці назвали найбільші перешкоди для розвитку країни
R2 » Чет 19 сер, 2021 19:15
3 153
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 08:57
zarturags
ЄС визнав видані в Україні сертифікати від COVID-19
R2 » П'ят 20 сер, 2021 08:28
1 55
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 08:28
andretar
Які професії є найбільш затребуваними в Україні...
R2 » Чет 19 сер, 2021 19:15
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 19:15
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97048)
20.08.2021 10:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.