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В Україні темпи розвитку
сонячної електроенергетики...

В Україні темпи розвитку сонячної електроенергетики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:12

В Україні темпи розвитку сонячної електроенергетики...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у січні-травні 2021 року ввели в експлуатацію 257,4 МВт потужностей сонячних електростанцій, що у 2,5 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Дивися повний текст В Україні темпи розвитку сонячної електроенергетики сповільнилися у 2,5 разу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:12

Явно достижение Зезидента
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:46

Простите, но нахрена нам дорогая зеленка, если у нас население уже сократилось с 52 до 41.4 и продолжает падать?
Да, за это время мы закрыли Чернобыль, однако минус десять миллионов потребителей + энергоэффективность = снижение потребности.

"Потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 3 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом — до 150,22 млрд кВт-ч."
Считаем грубо, 150 млрд на 42 млн = 3571 квт.ч на человека в год.

Значит на 41.6 млн населения в этом году нужно будет 148.5 млрд квт.ч
Годовая разнца 1,72 лярда, что по розничной цене *1,68 грн =

2,8896 лярда гривен в год из экономики в минус потому что потребитель немножко умер.
Тоже самое с водой, газом, отоплением, едой, отдыхом, услугами и товарами.

При этом Днепровский каскад ГЭС:
"Суммарная мощность станций составляет 3 985 МВт, а выработка первичной электроэнергии в среднегодовом размере — 10,093 млрд кВт·ч. Все электростанции принадлежат ОАО «Укргидроэнерго»."
Почти 7% необходимой стране электроэнергии, причем экологически чистой, работающей даже ночью в штиль!
wild2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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