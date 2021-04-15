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Підприємцям спростили приєднання до електромереж:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:13
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5009 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж".
Дивися повний текст Підприємцям спростили приєднання до електромереж: Зеленський підписав закон
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:13
Основная проблема в подключении - сроки.
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