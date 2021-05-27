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Владу Харкова викрили на «зливі» бюджету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:14
Пропонуємо до обговорення:
Департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради 16 серпня уклав договір з КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” щодо поточного ремонту покрівлі в багатоквартирному житловому будинку по вул. Фейєрбаха, 3 на 147,3 тис. грн.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:14
тут и сильно думать не надо .коррупция везде!!!
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mebel_krasovskiy
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