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Владу Харкова викрили
на «зливі» бюджету

Владу Харкова викрили на «зливі» бюджету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:14

Владу Харкова викрили на «зливі» бюджету

Пропонуємо до обговорення:
Департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради 16 серпня уклав договір з КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” щодо поточного ремонту покрівлі в багатоквартирному житловому будинку по вул. Фейєрбаха, 3 на 147,3 тис. грн.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:14

тут и сильно думать не надо .коррупция везде!!!
mebel_krasovskiy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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