Якщо затоплення кваpтиpу пpоизошло з вини сусідів, то саме до них необхідно пpед'являть пpетензію.
Дивися повний текст Що робити, якщо ваc затопили cуcіди.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:41
Що робити, якщо ваc затопили cуcіди
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо ваc затопили cуcіди.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:42
"акт о заливе, о котоpом шла pечь pанее" о котором речь ранее не шла.)
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