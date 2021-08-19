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В Україні змінять правила
вступу у спадщину

В Україні змінять правила вступу у спадщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:00

Государство дерёт налоги в три шкуры, в том числе и для того, чтобы содержать стариков. С какого перепуга после уплаты налогов в бюджет нужно ещё что-то компенсировать частью наследства? Заплатим налоги дважды?
eduard_k
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Модератори: Ірина_, Модератор

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