В Україні змінять правила вступу у спадщину

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:00
Государство дерёт налоги в три шкуры, в том числе и для того, чтобы содержать стариков. С какого перепуга после уплаты налогов в бюджет нужно ещё что-то компенсировать частью наследства? Заплатим налоги дважды?
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eduard_k
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