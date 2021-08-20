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Україна увійшла в топ-5
рейтингу глобального індексу...

Україна увійшла в топ-5 рейтингу глобального індексу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:00

Україна увійшла в топ-5 рейтингу глобального індексу...

Пропонуємо до обговорення:
Україна посіла четверте місце в рейтингу глобального індексу сприйняття кріптоактівов в 2021 році, складеному американською аналітичною компанією Chainalysis.

Дивися повний текст Україна увійшла в топ-5 рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів у 2021.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:00

"свидетельствует о стремлении граждан к использованию криптоактивов и необходимость создания механизмов для дальнейшего развития криптоиндустрии в стране."
Кто о чем, а Федоров и его Борняков как всегда где-то летают в облаке айкоса. Это свидетельствует о том, что умные не хотят работать на "дядю", "завод" и "вымогательную систему" так как там можно только геморрой заработать, а не деньги. И Федоров очень поможет, если просто не будет лезть в регуляцию крипторынка в Украине. Ибо он как царь Мидас от Ай-Ти, только наоборот. Всё к чему он прикасается - превращается в гов...
zarturags
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