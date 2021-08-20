Україна увійшла в топ-5 рейтингу глобального індексу...

Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:00
"свидетельствует о стремлении граждан к использованию криптоактивов и необходимость создания механизмов для дальнейшего развития криптоиндустрии в стране."
Кто о чем, а Федоров и его Борняков как всегда где-то летают в облаке айкоса. Это свидетельствует о том, что умные не хотят работать на "дядю", "завод" и "вымогательную систему" так как там можно только геморрой заработать, а не деньги. И Федоров очень поможет, если просто не будет лезть в регуляцию крипторынка в Украине. Ибо он как царь Мидас от Ай-Ти, только наоборот. Всё к чему он прикасается - превращается в гов...