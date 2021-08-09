RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Паспорт-книжечка ніколи не
з'явиться в "Дії": в Мінцифри...

Паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в "Дії": в Мінцифри...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:30

Паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в "Дії": в Мінцифри...

Пропонуємо до обговорення:
Федоров заявив, що паперові паспорти не будуть внесені у "Дію". Це пов'язано з безпековим фактором.

Дивися повний текст Паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в \"Дії\": в Мінцифри назвали причину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95048
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:30

Пару дней назад наблюдал картину, человек с картой но без бумажки к карте, печальное зрелище :( А мой бумажный паспорт пошел на ура :)
Igorten
 
Повідомлень: 4455
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:34

"«Мы не будем отражать в „Дії“ документы из бумажных паспортов. Потому что тогда мы не уверены, что вы — это именно вы."
А как они могут быть уверены в этом при использовании ID?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15161
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8224 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
3
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, equinox і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явиться державний авіаперевізник 1, 2
R2 » Сер 18 сер, 2021 12:45
10 677
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 10:19
_hunter
Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть...
R2 » Вів 17 сер, 2021 09:43
2 154
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 13:38
akido
Субсидії на блокчейні. У Мінцифри придумали новий вид...
R2 » Пон 09 сер, 2021 16:44
7 563
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 09:59
tolja3334

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19281)
21.08.2021 15:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.