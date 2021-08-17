В Україні можуть посилити загальнонаціональний карантин до "жовтого" рівня, але за деяких умов.
Дивися повний текст МОЗ назвав умови введення «жовтої» зони в Україні.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 15:48
МОЗ назвав умови введення «жовтої» зони в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ назвав умови введення «жовтої» зони в Україні.
Додано: Суб 21 сер, 2021 15:48
поки що відбувається добре -роблять щеплення.но це не є гарантією що людина не захворіє.ніхто не знає про хворих.які захворіли в начальній формі.знають тільки тих хто має гостру форму захворювання.й змогли попасти в лікувальний заклад на стаціонарне лікування-й тих хто помер
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