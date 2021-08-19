Finance.ua: Сколько Украина теряет на «Северном потоке-2»

Додано: Суб 21 сер, 2021 18:14

Единственный минус это то что при открытии СП2, у РФ свободные руки для ведения агрессии в Украине. Выражаясь нормальным языком для открытого масштабного нападения\вторжения и ведения полноценных боевых действий с большим фронтом . То есьть для полноценной войны. Лучше всего это сделать как раз зимой ! нету грязи для техники и Европа не сможет отказаться от газа ибо замерзнет ... То есть можно еще и Европу шантажировать не будете платить - не дадим газ . Правда газ надо куда-то девать нельзя просто взять и спонтанно заглушить скважины - это работа . Как только РФ запустит СП2 сразу надо приводить войска в максимальную боевую готовность в плоть до мобилизации резерва и стягивания техники \ окапывания . С последним можно начинать уже сейчас что бы успеть . И ничего РФ не будет кроме озабоченности.



Еще во время Илловайска \ Девальцево надо было нам самостоятельно закручивать вентили . Тогда Это бы возымело действие на Европу и РФ... но у кое-кого была кишка тонка и свои бизнес интересы , проще говоря бизнес с РФ. Для меня загадка как вообще можно торговать массово с РФ ? Это как бы СССР или Англия массово торговали с Германией во время 2-й мировой . Видимо я не политик , мне это не понять ... (Как и покупки угля у ОРДЛО ) послушайте те же пленки медведчука.