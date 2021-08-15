Аліменти від громадян інших держав в Україні не оподатковуються.
Дивися повний текст Чи можливо стягнути аліменти, якщо боржник проживає за кордоном.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 19:14
Чи можливо стягнути аліменти, якщо боржник проживає за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи можливо стягнути аліменти, якщо боржник проживає за кордоном.
Додано: Суб 21 сер, 2021 19:14
Если у вас через суд забрали машину и пользуются ей, то это уже не ваша машина и заправлять её вы уже не обязаны !
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