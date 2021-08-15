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Чи можливо стягнути аліменти,
якщо боржник проживає за...

Чи можливо стягнути аліменти, якщо боржник проживає за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 19:14

Чи можливо стягнути аліменти, якщо боржник проживає за...

Пропонуємо до обговорення:
Аліменти від громадян інших держав в Україні не оподатковуються.

Дивися повний текст Чи можливо стягнути аліменти, якщо боржник проживає за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 19:14

Если у вас через суд забрали машину и пользуются ей, то это уже не ваша машина и заправлять её вы уже не обязаны !
122kiev
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