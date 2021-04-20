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У ДПС відповіли, чи повинен
ФОП включати до доходу...

У ДПС відповіли, чи повинен ФОП включати до доходу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 22:50

У ДПС відповіли, чи повинен ФОП включати до доходу...

Пропонуємо до обговорення:
У яких випадках кредит включається до складу доходу фізичних осіб – підприємців.

Дивися повний текст У ДПС відповіли, чи повинен ФОП включати до доходу отриманий кредит.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 22:50

Если вкратце: когда пробьют часы, оформление себе кредита вдруг становится хозяйственной деятельностью. Хитро.
moveton
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