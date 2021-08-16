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The Economist назвав найбруднішу
економіку Західної Європи

The Economist назвав найбруднішу економіку Західної Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 06:49

The Economist назвав найбруднішу економіку Західної Європи

Пропонуємо до обговорення:
Останні 20 років німецька економіка, яка є головною в Європі, була «найбруднішою».

Дивися повний текст The Economist назвав найбруднішу економіку Західної Європи.
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Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 06:49

Німеччина активно згортає виробництво ядерної енергії

І на яку переходить? Газ палить?
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