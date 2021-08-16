Останні 20 років німецька економіка, яка є головною в Європі, була «найбруднішою».
Дивися повний текст The Economist назвав найбруднішу економіку Західної Європи.
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Додано: Нед 22 сер, 2021 06:49
The Economist назвав найбруднішу економіку Західної Європи
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Дивися повний текст The Economist назвав найбруднішу економіку Західної Європи.
Додано: Нед 22 сер, 2021 06:49
І на яку переходить? Газ палить?
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