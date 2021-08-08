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Рада має намір прив'язати номер
телефону до паспорту: як...

Рада має намір прив'язати номер телефону до паспорту: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 10:30

Рада має намір прив'язати номер телефону до паспорту: як...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді знову заговорили про суворий контроль над сім-картами українців і прив'язці їх до паспортів.

Дивися повний текст Рада має намір прив'язати номер телефону до паспорту: як це буде працювати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 10:49

Re: Рада має намір прив'язати номер телефону до паспорту: як

yegres написав:Строгая украинская реальность, не ответил на звонок на привязанный номер к паспорту - значит по умолчанию согласен.
Поэтому на свой паспорт не стоит привязывать ни какие номера
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 11:18

  GALeon написав:
yegres написав:Строгая украинская реальность, не ответил на звонок на привязанный номер к паспорту - значит по умолчанию согласен.
Поэтому на свой паспорт не стоит привязывать ни какие номера

Я вас умоляю: "не ответил на звонок по привязке номера к паспорту - значит по умолчанию согласен с привязкой" :lol:
Потом переходим к пункту №2.
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