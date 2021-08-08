У Верховній Раді знову заговорили про суворий контроль над сім-картами українців і прив'язці їх до паспортів.
Дивися повний текст Рада має намір прив'язати номер телефону до паспорту: як це буде працювати.
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Додано: Пон 23 сер, 2021 10:30
Рада має намір прив'язати номер телефону до паспорту: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада має намір прив'язати номер телефону до паспорту: як це буде працювати.
Додано: Пон 23 сер, 2021 10:49
Re: Рада має намір прив'язати номер телефону до паспорту: як
Поэтому на свой паспорт не стоит привязывать ни какие номера
Додано: Пон 23 сер, 2021 11:18
Я вас умоляю: "не ответил на звонок по привязке номера к паспорту - значит по умолчанию согласен с привязкой"
Потом переходим к пункту №2.
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