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Е-паспорти в Україні прирівняли
до звичайних: закон...

Е-паспорти в Україні прирівняли до звичайних: закон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:52

Е-паспорти в Україні прирівняли до звичайних: закон...

Пропонуємо до обговорення:
23 серпня набув чинності закон, який прирівнює в Україні електронні паспорти до паперових.

Дивися повний текст Е-паспорти в Україні прирівняли до звичайних: закон набув чинності.
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:52

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