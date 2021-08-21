23 серпня набув чинності закон, який прирівнює в Україні електронні паспорти до паперових.
Дивися повний текст Е-паспорти в Україні прирівняли до звичайних: закон набув чинності.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 сер, 2021 17:52
Е-паспорти в Україні прирівняли до звичайних: закон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Е-паспорти в Україні прирівняли до звичайних: закон набув чинності.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|