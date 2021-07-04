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Комунальні тарифи в Україні
та Польщі: порівняння КМДА

Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 09:55

Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА

Пропонуємо до обговорення:
При нинішніх тарифах на компослуги середня зарплата по всій Україні повинна становити не менше 15,5 тис. гривень.

Дивися повний текст Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 09:55

Это пусть Зеленскому расскажет, но тот судя по всему в своей песочнице заигрался с диджитализацией и "космическими кораблями бороздящими просторы вселенной". Кстати как там новый город на берегу Черного моря ? ;) И не знаю как там в районных центрах, но и в больших городах зачастую на рабочие квалифицированные профессии ЗП - 9000 - 10000 грн.
Igorten
 
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