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Комунальні тарифи в Україні
та Польщі: порівняння КМДА

Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 09:55

Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА

Пропонуємо до обговорення:
При нинішніх тарифах на компослуги середня зарплата по всій Україні повинна становити не менше 15,5 тис. гривень.

Дивися повний текст Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 09:55

Это пусть Зеленскому расскажет, но тот судя по всему в своей песочнице заигрался с диджитализацией и "космическими кораблями бороздящими просторы вселенной". Кстати как там новый город на берегу Черного моря ? ;) И не знаю как там в районных центрах, но и в больших городах зачастую на рабочие квалифицированные профессии ЗП - 9000 - 10000 грн.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 11:23

Re: Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА

Как обычно, не понятно кому средняя ЗП чего-то должна и каким боком она вообще к стоимости ЖКХ. Но заголовок раскрыт: на треть коммуналку нужно ещё повысить. А лучше больше и в один скачок, чтобы Польшу не безнадёжно догонять, а решительно перепрыгнуть.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 16:16

А сколько людей у нас получают минимальную зарплату?Полно.Почти все бюджетники.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 16:45

На среднюю зарплату в Польше можно купить 2000 литров молока в тетрапаках. В Украине литр молока стоит 25 грн. Вывод: средняя зарплата в Украине должна быть 50000 грн. нетто.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 16:47

  Gastarbaiter написав:На среднюю зарплату в Польше можно купить 2000 литров молока в тетрапаках. В Украине литр молока стоит 25 грн. Вывод: средняя зарплата в Украине должна быть 50000 грн. нетто.

Как бы пока нереально
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 17:58

  Investor_K написав:
  Gastarbaiter написав:На среднюю зарплату в Польше можно купить 2000 литров молока в тетрапаках. В Украине литр молока стоит 25 грн. Вывод: средняя зарплата в Украине должна быть 50000 грн. нетто.

Как бы пока нереально

Ну, можно и так посчитать:
На среднюю зарплату в Польше можно 700 раз проехать в городском автобусе. В Украине билет в городском автобусе стоит 8 грн. Вывод: средняя зарплата в Украине должна быть 5600 грн. нетто.
Выбирайте: как вам нужно?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:12

Сравнение с проездом в автобусе не совсем корректно, да и цены есть по 10 грн и выше,всё дело в самих автобусах можно ехать в автобусе Вольво с кондиционером и сидеть в полупустом автобусе а можно быть зажатым толпой в допотопной Газели,вот когда автопарк будет идентичен можно сравнивать и общественный транспорт...
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:43

Re: Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА

  Gastarbaiter написав:На среднюю зарплату в Польше можно купить 2000 литров молока в тетрапаках.

Даже больше, 2400 3.2%-го
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:39

  livs375 написав:Сравнение с проездом в автобусе не совсем корректно, да и цены есть по 10 грн и выше,всё дело в самих автобусах можно ехать в автобусе Вольво с кондиционером и сидеть в полупустом автобусе а можно быть зажатым толпой в допотопной Газели,вот когда автопарк будет идентичен можно сравнивать и общественный транспорт...

В Польше еще встречаются допотопные трамваи из 80-х годов на маршрутах. Без кондиционеров, иногда тоже толпа набивается.
И всякие ржавые бусики из пригородов мотаются.
Gastarbaiter
 
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