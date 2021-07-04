При нинішніх тарифах на компослуги середня зарплата по всій Україні повинна становити не менше 15,5 тис. гривень.
Дивися повний текст Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА.
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Додано: Вів 24 сер, 2021 09:55
Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА.
Додано: Вів 24 сер, 2021 09:55
Это пусть Зеленскому расскажет, но тот судя по всему в своей песочнице заигрался с диджитализацией и "космическими кораблями бороздящими просторы вселенной". Кстати как там новый город на берегу Черного моря ? ;) И не знаю как там в районных центрах, но и в больших городах зачастую на рабочие квалифицированные профессии ЗП - 9000 - 10000 грн.
Додано: Вів 24 сер, 2021 11:23
Re: Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА
Как обычно, не понятно кому средняя ЗП чего-то должна и каким боком она вообще к стоимости ЖКХ. Но заголовок раскрыт: на треть коммуналку нужно ещё повысить. А лучше больше и в один скачок, чтобы Польшу не безнадёжно догонять, а решительно перепрыгнуть.
Додано: Вів 24 сер, 2021 16:16
А сколько людей у нас получают минимальную зарплату?Полно.Почти все бюджетники.
Додано: Вів 24 сер, 2021 16:45
На среднюю зарплату в Польше можно купить 2000 литров молока в тетрапаках. В Украине литр молока стоит 25 грн. Вывод: средняя зарплата в Украине должна быть 50000 грн. нетто.
Додано: Вів 24 сер, 2021 16:47
Додано: Вів 24 сер, 2021 17:58
Ну, можно и так посчитать:
На среднюю зарплату в Польше можно 700 раз проехать в городском автобусе. В Украине билет в городском автобусе стоит 8 грн. Вывод: средняя зарплата в Украине должна быть 5600 грн. нетто.
Выбирайте: как вам нужно?
Додано: Вів 24 сер, 2021 19:12
Сравнение с проездом в автобусе не совсем корректно, да и цены есть по 10 грн и выше,всё дело в самих автобусах можно ехать в автобусе Вольво с кондиционером и сидеть в полупустом автобусе а можно быть зажатым толпой в допотопной Газели,вот когда автопарк будет идентичен можно сравнивать и общественный транспорт...
Додано: Вів 24 сер, 2021 19:43
Re: Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА
Додано: Вів 24 сер, 2021 20:39
В Польше еще встречаются допотопные трамваи из 80-х годов на маршрутах. Без кондиционеров, иногда тоже толпа набивается.
И всякие ржавые бусики из пригородов мотаются.
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