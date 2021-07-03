Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" прогнозує зупинку подальшого зростання цін на цукор восени.
Дивися повний текст Ціни на цукор перестануть підвищуватися восени, – УКАБ.
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Додано: Вів 24 сер, 2021 14:00
Ціни на цукор перестануть підвищуватися восени, – УКАБ
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Дивися повний текст Ціни на цукор перестануть підвищуватися восени, – УКАБ.
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