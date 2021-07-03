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Ціни на цукор перестануть
підвищуватися восени, – УКАБ

Ціни на цукор перестануть підвищуватися восени, – УКАБ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 14:00

Ціни на цукор перестануть підвищуватися восени, – УКАБ

Пропонуємо до обговорення:
Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" прогнозує зупинку подальшого зростання цін на цукор восени.

Дивися повний текст Ціни на цукор перестануть підвищуватися восени, – УКАБ.
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