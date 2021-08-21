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Зеленський дав завдання головам ОДА: новий завод у...
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:11
Пропонуємо до обговорення:
Президент Зеленський розповів, що, на його думку, вже зроблено на шляху розвитку України, а що слід зробити найближчим часом. Глава держави переконаний, що «рівень України вже інший».
Дивися повний текст Зеленський дав завдання головам ОДА: новий завод у кожній області
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R2
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:11
..епте!!.. наверно надо быть президентом СТРАНЫ, пару лет просидеть в кресле наивысшего исполнительного уровня, чтобы допетрить прописную истину?!... нет, вы серьезно?! - заводы ВДРУГ решили строить? - к какой следующей годовщине чего-то ?!...
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maestro71
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Додано: Сер 25 сер, 2021 15:08
Та заберіть, нарешті у нього кокс. то флот до 35-го, то мільярд дерев, тепер завод у кожній області.
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kyiv7777
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Додано: Сер 25 сер, 2021 16:12
Начало индустриализации Украины!!!!В Киеве завод 3 рабочих, в Луцке-2 , в Жмеренке -5 ( 3 уборщицы, 2 сторожа)Догоним и перегоним Японию. Губернаторы -это СИЛА
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grig90vic
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Додано: Сер 25 сер, 2021 18:08
Кокосы нынче сильно прущие.
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p_a_l
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Додано: Сер 25 сер, 2021 18:13
та ладно завод, а не хотите хотя бы один ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ в каждом районе киева построить? слабо совершить чудо?
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smdtranz
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Додано: Сер 25 сер, 2021 21:06
діяльність Зе-чуда останнім часом все більше нагадує епоху Брежнєва чи Хрущова
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ruslan42212
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Додано: Сер 25 сер, 2021 21:32
Заводы не нужны... там флот до 2035 года на подходе, каждого зеизберателя ждёт пожизненная галера. :lol:
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zarturags
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Додано: Сер 25 сер, 2021 22:02
стеб-то понятен.
но почему-то нигде не звучит одна очень большая проблема для создания заводов.
а именно - стоимость земли, от которой потом рассчитывается налог на землю или арендная плата за землю.
в крупных городах она космическая, и размер налога на землю становится просто неадекватным.
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Shaman
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Додано: Сер 25 сер, 2021 22:14
Он сам верит в свой же бред?Вряд ли...Если бы в Украине средняя зарплата была 500 долларов,люди бы не уезжали на заработки,бросая семьи.
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Scotch
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