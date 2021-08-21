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Зеленський дав завдання
головам ОДА: новий завод у...

Зеленський дав завдання головам ОДА: новий завод у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:37

А мені не всерівно який завод -кожна область має мати завод по переробці сміття . Огляніться навколо .
wdw0365
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