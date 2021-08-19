Упродовж 2021 року середня вартість приватних будинків в Україні в доларовому еквіваленті залишається стабільною.
Дивися повний текст Як змінились ціни на приватні будинки на вторинному ринку: статистика за регіонами.
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Додано: Сер 25 сер, 2021 19:10
Як змінились ціни на приватні будинки на вторинному...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінились ціни на приватні будинки на вторинному ринку: статистика за регіонами.
Додано: Сер 25 сер, 2021 19:10
"Более 65% всего предложения приходится на домовладения площадью до 100 кв. м, около 45% – на дома площадью от 100 кв. м до 300 кв. м и менее 5% на большие дома площадью от 300 кв. м до 600 кв. м."
Итого 65% + 45% + 5% = 115% ???
И вы еще публикуете вакансии о работе? Может стоить разобраться сначала с тем говном что и так у вас работает, научить их читать, считать, проверять материал?
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