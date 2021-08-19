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Як змінились ціни на приватні
будинки на вторинному...

Як змінились ціни на приватні будинки на вторинному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 19:10

Як змінились ціни на приватні будинки на вторинному...

Пропонуємо до обговорення:
Упродовж 2021 року середня вартість приватних будинків в Україні в доларовому еквіваленті залишається стабільною.

Дивися повний текст Як змінились ціни на приватні будинки на вторинному ринку: статистика за регіонами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 19:10

"Более 65% всего предложения приходится на домовладения площадью до 100 кв. м, около 45% – на дома площадью от 100 кв. м до 300 кв. м и менее 5% на большие дома площадью от 300 кв. м до 600 кв. м."

Итого 65% + 45% + 5% = 115% ???

И вы еще публикуете вакансии о работе? Может стоить разобраться сначала с тем говном что и так у вас работает, научить их читать, считать, проверять материал?
Zergio
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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