RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові тарифи на електроенергію:
як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:25

Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

  Alexnik написав:В советских многоэтажках ваши провода проходят у соседей "сверху" под линолеумом... У меня на 2-х в 2-х комн. не более 100 квт, правда без бака и "кондишина". Они добавляют в плюс. Но не более конечно, чем 250...

Та не подворовывают (проверялось когда были в отпуске - счет намного меньше), смотрите - бойлер, холодильник, электроплита, чайник, микроволновка + кофеварка. Слабое место - старый холодильник (конца 90-х) - будем менять на А+. Кондиционера нет.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5182
З нами з: 19.09.10
Подякував: 874 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:32

Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

самая распространенная ошибка из-за которой потребители многоэтажек платят больше за электроэнергию - это не правильная схема подключения новых ДВУХЭЛЕМЕНТНЫХ счетчиков в щитовой
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 17.10.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:54

Вперше в 30 років , дешевшае
vovan05117731
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:10

  Alexnik написав:livs375
Не держите водонагреватель постоянно включенным (он сильно теряет тепло)а включайте при необходимости. И не пользуйтесь однорукими смесителями, т.к. ими открывают сразу две воды, даже когда горячая и не нужна...

а что, открыть только холодную сдвинув рукоятку до упора вправо религия мешает?
alter
 
Повідомлень: 705
З нами з: 14.05.08
Подякував: 311 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:15

Вадим Жураковский ????
yama
 
Повідомлень: 3719
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7464 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:17

BIGor
бойлер, холодильник, электроплита, чайник, микроволновка + кофеварка. Слабое место - старый холодильник (конца 90-х) - будем менять на А+. Кондиционера нет.

Тагдаа панятна!!! А у меня газ природный, за который надо платить, как за искусственный! А Вы за газ не платите. Холодильник срочно меняйте. Советский маленький Минск жрёт 70квт. А новый типа А 2м ростом - 30квт. в мц. Плиту поставьте со стеклянной поверхностью инфракрасную - меньше потерь и быстрее греется. А кондиционер штука хорошая - у него положительный КПД. Т.е. на потребленный 1 квт выдает 3 квт тепла или холода. Т.е намного выгоднее электрорадиатора.
Alexnik
 
Повідомлень: 185
З нами з: 17.04.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:31

нужно больше времени работать и меньше находиться в квартире, двойной профит!!!
не благодарите... :mrgreen:

зы а по факту от перехода на более экономную технику и лампочки, эффект длиться не долго. вам просто поднимают тариф, а сэкономленное вами электричество можно продать другим потребителям не наращивая мощности. у каждого теплоблэнерго на балансе мэрсы и их нужно обновлять и обслуживать, ваша экономия в эту концепцию не вписывается.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 26 сер, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 13.07.09
Подякував: 646 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:34

Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

  Alexnik написав:Плиту поставьте со стеклянной поверхностью инфракрасную - меньше потерь и быстрее греется.
Все остальное новое - плита А+.
Как по мне, газ намного дешевле всяких бойлеров и электроплит.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5182
З нами з: 19.09.10
Подякував: 874 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:41

BIGor
Как по мне, газ намного дешевле всяких бойлеров и электроплит.

Теоретически - да. Т.к. для производства эл.энергии используется только 25-30% тепловой мощности сгораемого газа. А в конфорке -90%. Но не в Украине...
Alexnik
 
Повідомлень: 185
З нами з: 17.04.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:55

  vovan05117731 написав:Вперше в 30 років , дешевшае

ахаха. підняти ціну в 2 рази а потім знизити на 15% (але не для всіх). І розповідати лохам про "Вперше в 30 років , дешевшае"
akido
 
Повідомлень: 43
З нами з: 18.02.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає...
R2 » Сер 25 сер, 2021 16:04
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 18:06
p_a_l
Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА 1, 2
R2 » Вів 24 сер, 2021 09:55
13 968
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 10:49
Gastarbaiter
Знижений тариф на електроенергію діятиме до кінця квітня...
R2 » Вів 17 сер, 2021 11:42
2 195
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 15:19
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2858)
26.08.2021 16:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.