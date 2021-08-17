Та не подворовывают (проверялось когда были в отпуске - счет намного меньше), смотрите - бойлер, холодильник, электроплита, чайник, микроволновка + кофеварка. Слабое место - старый холодильник (конца 90-х) - будем менять на А+. Кондиционера нет.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 11:25
Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
Та не подворовывают (проверялось когда были в отпуске - счет намного меньше), смотрите - бойлер, холодильник, электроплита, чайник, микроволновка + кофеварка. Слабое место - старый холодильник (конца 90-х) - будем менять на А+. Кондиционера нет.
Додано: Чет 26 сер, 2021 11:32
Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
самая распространенная ошибка из-за которой потребители многоэтажек платят больше за электроэнергию - это не правильная схема подключения новых ДВУХЭЛЕМЕНТНЫХ счетчиков в щитовой
Додано: Чет 26 сер, 2021 12:10
а что, открыть только холодную сдвинув рукоятку до упора вправо религия мешает?
Додано: Чет 26 сер, 2021 12:17
BIGor
Тагдаа панятна!!! А у меня газ природный, за который надо платить, как за искусственный! А Вы за газ не платите. Холодильник срочно меняйте. Советский маленький Минск жрёт 70квт. А новый типа А 2м ростом - 30квт. в мц. Плиту поставьте со стеклянной поверхностью инфракрасную - меньше потерь и быстрее греется. А кондиционер штука хорошая - у него положительный КПД. Т.е. на потребленный 1 квт выдает 3 квт тепла или холода. Т.е намного выгоднее электрорадиатора.
Додано: Чет 26 сер, 2021 12:31
нужно больше времени работать и меньше находиться в квартире, двойной профит!!!
не благодарите...
зы а по факту от перехода на более экономную технику и лампочки, эффект длиться не долго. вам просто поднимают тариф, а сэкономленное вами электричество можно продать другим потребителям не наращивая мощности. у каждого теплоблэнерго на балансе мэрсы и их нужно обновлять и обслуживать, ваша экономия в эту концепцию не вписывается.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 26 сер, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 сер, 2021 12:34
Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
Додано: Чет 26 сер, 2021 12:41
BIGor
Теоретически - да. Т.к. для производства эл.энергии используется только 25-30% тепловой мощности сгораемого газа. А в конфорке -90%. Но не в Украине...
Додано: Чет 26 сер, 2021 13:55
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