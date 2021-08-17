Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

Додано: Чет 26 сер, 2021 23:16

Сколько ни читал подобных статей, никто внятно не отвечает на вопрос: если потребление больше 250кВтч, то за весь объем надо платить повышенную цену, или только за тот, который превышает?



Хотя, в принципе, я не понимаю, почему все задаются вопросом: а как же вписаться в данную норму? Так не обязательно в неё вписываться. Это, в принципе, просто подачка от власти для тех, кому 50 гривен - большие деньги. Это не обязательно отрицательные персонажи, но подачка именно для них. И кому это важно - найдут способ, как вписаться. Я и в 75-150 вписывался в своё время. Все эти кондиционеры и электрочайники для выживания не являются необходимыми.

Единственная большая несправедливость - это для владельцев электроплит. Тут уж действительно, надо зубы на полку, чтобы вписаться в норму, и раньше для таких были уменьшенные тарифы. Но их начали дискриминировать, и выровняли тарифы уже давно. Судя по тому, что ни к каким социальным последствиям это не привело, видимо, таких достаточно немного, и в таких домах жители более обеспеченные.