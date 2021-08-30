RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові тарифи на електроенергію:
як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:20

  Alexnik написав:warlamp
Про энергопотребление холодильников А и А++ скажу только одно, это - развод ! Первый имеет мощность агрегата 180вт, второй- 90 вт ( но включается в два раза чаще первого!). Расход электроэнергии в месяц у них одинаковый и зависит в основном только от того, как часто вы открываете дверки, сколько туда грузите и температуры воздуха.

Это не развод! Почему Вы не учитываете такие параметры, как КПД компрессора, теплоизоляцию холодильника? К примеру у старого Минска-15 стенки морозилки в 3 раза тоньше чем у нового Занусси! Плотнее прилегает дверь. И у холодильников указывается не мощность двигателя, а суточное потребление. Их я и указал в первом посте.


Из компрессора (равно как и из ДВС) производители давно выжали все сотые доли КПД. Законы термодинамики и сохранения энергии ещё никто не отменял. Остаётся только снижать мощность компрессора, увеличивая потребное для достижения заданной температуры время работы. Производители холодильников лукавят, указывая пониженное потребление в более крестовом классе, т.к для своих хитрозапутанных расчётов берут пониженную мощность компрессора и не учитывают возросшее время. Аналогично как с расходом топлива автомобиля в городском цикле, который никогда не подтверждается на практике.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 13.03.15
Подякував: 368 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:38

  _hunter написав:Странно: налоги красть -- это нормально -- чуть ли не подвиг. А лично у hxbbgaf -- так уже наглость и беспредел :lol:

При такій владі, коли Нафтогаз хронічно збитковий, а його голова має мільйонні зарплати, красти податки - це святий обов'язок кожного громадянина! :lol:
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6574
З нами з: 04.06.09
Подякував: 797 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:21

  Alexnik написав:У всех моих знакомых (у меня одноруких нет) все дергают ручку как придется. Расстояние от бака бывает по 5-10м. Пока горячая вода дойдет до вас - вы уже и руки помыли...А в бак затекло уже литра 2-3 холодной.

Я когда-то давно осознал, что, если дёрнуть ручку, и не дождаться горячей воды, то просто некоторое количество оплаченной энергии уйдёт в пространство без какой-либо пользы. С тех пор, если открываю кран, то сначала полностью на горячую, дожидаюсь, пока пойдёт тёплая (она становится горячей не сразу, т.к. горячая вода, дошедшая из бака по холодным трубам, успевает существенно остыть, и только потом, когда трубы уже тоже стали горячими, наступает полный эффект). Как пошла тёплая, выкручиваю на обычную середину, и пользуюсь тёплой водой. Конечно, так расход энергии ещё больше, зато есть эффект, ради которого это всё и делалось. Мечтаю когда-нибудь соорудить конструкцию с контролем температуры и обраткой - чтобы под краном вода всегда была тёплой. Это ещё менее энергоэффективно, зато ждать не надо.
M-Audio
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 23.03.11
Подякував: 430 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:27

  _hunter написав:Странно: налоги красть -- это нормально -- чуть ли не подвиг. А лично у hxbbgaf -- так уже наглость и беспредел :lol:

Налоги красть - не нормально, но не думаю, что на форуме есть люди, имеющие возможность красть налоги. Таким обычно форумы малоинтересны.
Вы же, видимо, имели ввиду "недоплачивать" налоги, то есть не желать расставаться со своим, что в корне отличается от термина "красть". И да, таковое нежелание немалой долей обусловлено именно тем, что "доплаченные" налоги могут украсть ничуть не хуже, чем сейчас крадут "недоплаченные".
M-Audio
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 23.03.11
Подякував: 430 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 09:45

Из комментов (спасибо new-user за ссылку):
Лукина Ольга
Получается по 1.68 считается не остаток свыше 250 кВт , а весь расход?

Автор
ТОВ "ЕНЕРА СХІД"
Так.

https://www.facebook.com/EneraShid/post ... 5969507014
yanyura
 
Повідомлень: 6122
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:44

  Mirax написав:
  _hunter написав:Странно: налоги красть -- это нормально -- чуть ли не подвиг. А лично у hxbbgaf -- так уже наглость и беспредел :lol:

... красти податки - це святий обов'язок кожного громадянина! :lol:

Так я ж про это же. Но hxbbgaf того крадуна почему-то чуть ли редиской не называет. А он же почти святой: странно все это как-то...
_hunter
 
Повідомлень: 4979
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:47

  M-Audio написав:
  _hunter написав:Странно: налоги красть -- это нормально -- чуть ли не подвиг. А лично у hxbbgaf -- так уже наглость и беспредел :lol:

Налоги красть - не нормально, но не думаю, что на форуме есть люди, имеющие возможность красть налоги. Таким обычно форумы малоинтересны.
Вы же, видимо, имели ввиду "недоплачивать" налоги, то есть не желать расставаться со своим, что в корне отличается от термина "красть". И да, таковое нежелание немалой долей обусловлено именно тем, что "доплаченные" налоги могут украсть ничуть не хуже, чем сейчас крадут "недоплаченные".

Это новояз из разряда "хлопок газа" и "отрицательный демографический прирост": если в магазине спрятать палку колбасы под широким плащем и на кассе "чуть недоплатить" -- это всеравно будет кража.
_hunter
 
Повідомлень: 4979
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:14

  _hunter написав:Так я ж про это же. Но hxbbgaf того крадуна почему-то чуть ли редиской не называет. А он же почти святой: странно все это как-то...

Не плутайте Божий дар з яєчнею! Красти в людини - гріх! Красти крадене нормально!
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6574
З нами з: 04.06.09
Подякував: 797 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:45

  Mirax написав:
  _hunter написав:Так я ж про это же. Но hxbbgaf того крадуна почему-то чуть ли редиской не называет. А он же почти святой: странно все это как-то...

Не плутайте Божий дар з яєчнею! Красти в людини - гріх! Красти крадене нормально!

Так я и не путаю: налоги/гос-бюджет -- "общак" в который скидываются все граждане Украины, но некоторые граждане -- прямо как в том анекдоте про евреев и чан водки -- "немножко" "недокидывают" -- суть крадут.
Вывод в анекдоте -- очевиден. Но с налогами/комуналкой все наоборот получается -- непойму как так :|
_hunter
 
Повідомлень: 4979
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НКРЕКП пропонує по-новому рахувати тарифи на розподіл газу
R2 » Вів 31 сер, 2021 09:43
1 33
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 09:44
sena_2008atp
З сьогоднішнього дня в Україні запрацювали нові камери...
R2 » Пон 30 сер, 2021 14:24
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 14:24
livs375
Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає...
R2 » Сер 25 сер, 2021 16:04
2 159
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 18:06
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.