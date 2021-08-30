Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
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Про энергопотребление холодильников А и А++ скажу только одно, это - развод ! Первый имеет мощность агрегата 180вт, второй- 90 вт ( но включается в два раза чаще первого!). Расход электроэнергии в месяц у них одинаковый и зависит в основном только от того, как часто вы открываете дверки, сколько туда грузите и температуры воздуха.
Это не развод! Почему Вы не учитываете такие параметры, как КПД компрессора, теплоизоляцию холодильника? К примеру у старого Минска-15 стенки морозилки в 3 раза тоньше чем у нового Занусси! Плотнее прилегает дверь. И у холодильников указывается не мощность двигателя, а суточное потребление. Их я и указал в первом посте.
Из компрессора (равно как и из ДВС) производители давно выжали все сотые доли КПД. Законы термодинамики и сохранения энергии ещё никто не отменял. Остаётся только снижать мощность компрессора, увеличивая потребное для достижения заданной температуры время работы. Производители холодильников лукавят, указывая пониженное потребление в более крестовом классе, т.к для своих хитрозапутанных расчётов берут пониженную мощность компрессора и не учитывают возросшее время. Аналогично как с расходом топлива автомобиля в городском цикле, который никогда не подтверждается на практике.
Alexnik написав:У всех моих знакомых (у меня одноруких нет) все дергают ручку как придется. Расстояние от бака бывает по 5-10м. Пока горячая вода дойдет до вас - вы уже и руки помыли...А в бак затекло уже литра 2-3 холодной.
Я когда-то давно осознал, что, если дёрнуть ручку, и не дождаться горячей воды, то просто некоторое количество оплаченной энергии уйдёт в пространство без какой-либо пользы. С тех пор, если открываю кран, то сначала полностью на горячую, дожидаюсь, пока пойдёт тёплая (она становится горячей не сразу, т.к. горячая вода, дошедшая из бака по холодным трубам, успевает существенно остыть, и только потом, когда трубы уже тоже стали горячими, наступает полный эффект). Как пошла тёплая, выкручиваю на обычную середину, и пользуюсь тёплой водой. Конечно, так расход энергии ещё больше, зато есть эффект, ради которого это всё и делалось. Мечтаю когда-нибудь соорудить конструкцию с контролем температуры и обраткой - чтобы под краном вода всегда была тёплой. Это ещё менее энергоэффективно, зато ждать не надо.
_hunter написав:Странно: налоги красть -- это нормально -- чуть ли не подвиг. А лично у hxbbgaf -- так уже наглость и беспредел
Налоги красть - не нормально, но не думаю, что на форуме есть люди, имеющие возможность красть налоги. Таким обычно форумы малоинтересны. Вы же, видимо, имели ввиду "недоплачивать" налоги, то есть не желать расставаться со своим, что в корне отличается от термина "красть". И да, таковое нежелание немалой долей обусловлено именно тем, что "доплаченные" налоги могут украсть ничуть не хуже, чем сейчас крадут "недоплаченные".
_hunter написав:Странно: налоги красть -- это нормально -- чуть ли не подвиг. А лично у hxbbgaf -- так уже наглость и беспредел
Налоги красть - не нормально, но не думаю, что на форуме есть люди, имеющие возможность красть налоги. Таким обычно форумы малоинтересны. Вы же, видимо, имели ввиду "недоплачивать" налоги, то есть не желать расставаться со своим, что в корне отличается от термина "красть". И да, таковое нежелание немалой долей обусловлено именно тем, что "доплаченные" налоги могут украсть ничуть не хуже, чем сейчас крадут "недоплаченные".
Это новояз из разряда "хлопок газа" и "отрицательный демографический прирост": если в магазине спрятать палку колбасы под широким плащем и на кассе "чуть недоплатить" -- это всеравно будет кража.
_hunter написав:Так я ж про это же. Но hxbbgaf того крадуна почему-то чуть ли редиской не называет. А он же почти святой: странно все это как-то...
Не плутайте Божий дар з яєчнею! Красти в людини - гріх! Красти крадене нормально!
Так я и не путаю: налоги/гос-бюджет -- "общак" в который скидываются все граждане Украины, но некоторые граждане -- прямо как в том анекдоте про евреев и чан водки -- "немножко" "недокидывают" -- суть крадут. Вывод в анекдоте -- очевиден. Но с налогами/комуналкой все наоборот получается -- непойму как так