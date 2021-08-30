Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:21

Alexnik написав: У всех моих знакомых (у меня одноруких нет) все дергают ручку как придется. Расстояние от бака бывает по 5-10м. Пока горячая вода дойдет до вас - вы уже и руки помыли...А в бак затекло уже литра 2-3 холодной. У всех моих знакомых (у меня одноруких нет) все дергают ручку как придется. Расстояние от бака бывает по 5-10м. Пока горячая вода дойдет до вас - вы уже и руки помыли...А в бак затекло уже литра 2-3 холодной.

Я когда-то давно осознал, что, если дёрнуть ручку, и не дождаться горячей воды, то просто некоторое количество оплаченной энергии уйдёт в пространство без какой-либо пользы. С тех пор, если открываю кран, то сначала полностью на горячую, дожидаюсь, пока пойдёт тёплая (она становится горячей не сразу, т.к. горячая вода, дошедшая из бака по холодным трубам, успевает существенно остыть, и только потом, когда трубы уже тоже стали горячими, наступает полный эффект). Как пошла тёплая, выкручиваю на обычную середину, и пользуюсь тёплой водой. Конечно, так расход энергии ещё больше, зато есть эффект, ради которого это всё и делалось. Мечтаю когда-нибудь соорудить конструкцию с контролем температуры и обраткой - чтобы под краном вода всегда была тёплой. Это ещё менее энергоэффективно, зато ждать не надо.