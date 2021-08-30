Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

Додано: Сер 01 вер, 2021 19:12

_hunter написав: У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат. У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.

И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое".

Вот именно поэтому абсолютно здоровое желание нормального человека - скидываться как можно меньше. Это совершенно естественно, так как после этого действия утрачивается контроль над этими средствами. Но ничего общего с воровством это не имеет. Воровство - это зачерпнуть из чана обратно себе в бутылку. Но это доступно немногим. При этом они же и возмущаются недостаточными темпами наполнения чана: приходится, видишь ли, со дна черпать ложкой, когда хотелось бы уже, наконец, полноценно зачерпнуть половником.Именно так, поэтому, конечно, в процессе борьбы с этим советским атавизмом чан непрерывно расширяется, углубляется и всячески модернизируется. Это же никакой не колхоз - это же для всех, для каждого, не понимаете что-ли?А те советские "несуны" - просто бледная тень нынешних распильщиков, мастеров тендера, магистров черного и белого нала и проффессоров отжима и отката. У несуна возможности были ограничены хотя бы грузоподъемностью отдельного индивидуума, а у этих нынешних радетелей за всеобщее счастье возможности вообще ничем не ограничены.