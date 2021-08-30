RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові тарифи на електроенергію:
як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:39

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:не надо оправдывать нарушение закона - обычно причина более банальна - жадность и хитрожопость, не надо о высоком.

Т.е. если я не хочу скидываться на пенсию+пособие в 200 000 грн/месяц судье Барышевского районного суда - при том что пенсия у меня будет 3 000 грн/месяц - я жадный и хитрожопый?

Фиг с ним -- с судьей Барышевского районного суда. Жадным и хитрожопым BIGor становится в тот момент, когда он не скидывается на пенсию в размере 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп.

Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5213
З нами з: 19.09.10
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:47

Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

  BIGor написав:Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?

Это разве что если ЕСВ платить на счет этого самого Барышевского суда :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29900
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 7234 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:49

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Т.е. если я не хочу скидываться на пенсию+пособие в 200 000 грн/месяц судье Барышевского районного суда - при том что пенсия у меня будет 3 000 грн/месяц - я жадный и хитрожопый?

Фиг с ним -- с судьей Барышевского районного суда. Жадным и хитрожопым BIGor становится в тот момент, когда он не скидывается на пенсию в размере 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп.

Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?

Увы, но так оно не работает: из ваших отчислений на 100 гривен в месяц -- Марь-Иванне уходит 100/11лямов и 100/11лямов -- судье Барышевского районного суда.
Если при этом 90% ЗП BIGor в "тени" -- и, соответственно, Марь-Иванне уходит не 1000/11лямов
_hunter
 
Повідомлень: 5014
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:50

  Faceless написав:
  BIGor написав:Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?

Это разве что если ЕСВ платить на счет этого самого Барышевского суда :mrgreen:

Ну так после того как деньги попадают в общий котел - за ними нет контроля. А там они перераспределяются в сторону властьимущих. Так что лучше неплатить в ПФ, а покупать серебро или золото, как писал тут Либо.

ПС для судьи хантера, у меня 100% белые доходы.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5213
З нами з: 19.09.10
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:57

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?

Это разве что если ЕСВ платить на счет этого самого Барышевского суда :mrgreen:

Ну так после того как деньги попадают в общий котел - за ними нет контроля. А там они перераспределяются в сторону властьимущих. Так что лучше неплатить в ПФ, а покупать серебро или золото, как писал тут Либо.

ПС для судьи хантера, у меня 100% белые доходы.

Все еще хуже: после того, как налоги попадают в "общий котел" -- за ними тоже нет контроля. :oops: Так что лучше неплатить налоги, а пользоваться черным налом: скупаться только на базарах (чтоб недай Бил Гейст ПДВ не заплатить), машины -- только по доверенности, квартиры -- только снимать -- причем совкофонд (чтоб 1% в ПФ не ушел) -- вот это все :lol:

P.S для BIGor -- "Ну так и вы говорите!" (с) :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5014
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:12

Re: Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

  _hunter написав:Все еще хуже: после того, как налоги попадают в "общий котел" -- за ними тоже нет контроля.

Все верно, смысл платить если моим бабушкам-дедушкам эти деньги не доходят? Лучше напрямую.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5213
З нами з: 19.09.10
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НКРЕКП пропонує по-новому рахувати тарифи на розподіл газу
R2 » Вів 31 сер, 2021 09:43
3 241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 08:19
Mirax
З сьогоднішнього дня в Україні запрацювали нові камери...
R2 » Пон 30 сер, 2021 14:24
1 162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 14:24
livs375
Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає...
R2 » Сер 25 сер, 2021 16:04
2 164
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 18:06
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97380)
02.09.2021 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.