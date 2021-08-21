Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...
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Депутаты решили проверить, что осталось от негосударственных пенсионных фондов после массового воровства в них в последние годы и почему никто из банкстеров не наказан за хищения (Минц, Беляев, Аганбегян, Мотылев, Новинский, Шишханов остались на свободе). Госдума намерена запросить АСВ информацию о том, по какому количеству НПФ и на какую сумму «переданы документы в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру.
rjkz написав:У Украины огромные демографические проблемы. Даже демографическая катастрофа. Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.
rjkz написав:Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.
Это не выход. Надо строить предприятия и производства - и на них набирать умных и трудолюбивых иностранцев. А не принимать наркоманов-нахлебников с чужой кровавой культурой. В закарпатье в каждой циганской семье по 10-ть детей - толку от них ПФ никакого.
Так я и сам не в восторге. Только кто-же к нам поедет? Немцы? Чехи? Норвежцы? Было-б неплохо. Только хотелка отросла, а купилка - нет. Поэтому в Украине будет хорошо только тем, у кого на родине еще бОльшая ж0па.
rjkz написав:У Украины огромные демографические проблемы. Даже демографическая катастрофа. Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.
они наполнят украинский ПФ?
если будут официально работать и получать зп, то -да.
Стремительный разгон инфляции до рекордных за 5 лет значений продолжает уничтожать сбережения граждан, затягивая в свои жернова не только банковские депозиты, но и пенсионные средства.
Почти все негосударственные пенсионные фонды, работающие на российском рынке, по итогам первого полугодия получили отрицательную реальную доходность.
Из 41 НПФ 40 заработали на инвестировании меньше уровня инфляции как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам. Валовая доходность, полученная фондами в апреле-июне, составила 5% годовых по портфелю накоплений размером 2,996 трлн рублей. При том что инфляцию Росстат оценил в 6,5% на конец июня, реальная доходность инвестирования составила - 1,5%, или минус 45 млрд рублей в денежном выражении.
По портфелю пенсионных резервов размером 1,517 трлн рублей НПФ заработали 2,4% годовых. Это дало отрицательную реальную доходность в минус 4,1%, или 62,2 млрд рублей.
И хотя номинально активы фондов выросли, покупательная способность средств в их управлении по итогам полугодия сократилась суммарно на 107,2 млрд рублей.